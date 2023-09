Em jogo de oito gols, Corinthians empata com Grêmio em Itaquera pelo Brasileiro

Em jogo frenético, Corinthians empatou com o Grêmio por 4 a 4 na noite desta segunda-feira, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida na Neo Química Arena ficou marcada pelas constantes reviravoltas do placar e pelo reencontro de Luan com a Fiel Torcida.

Com a igualdade, o Corinthians segue na 14ª posição do Brasileirão, com 27 pontos conquistados. O Grêmio, por sua vez, está na terceira posição, com 40 unidades conquistadas.

Agora, o Corinthians volta a entrar em campo na próxima sexta-feira, novamente na Neo Química Arena, para enfrentar o Botafogo. Já o Grêmio terá pela frente o Palmeiras, na quinta-feira, em Porto Alegre.

O jogo – O primeiro tempo foi muito movimentado na Neo Química Arena. O Grêmio começou dominando as ações e marcou dois gols, primeiro com Nathan, aos 21 minutos, e depois com Cristaldo, aos 27. Ambos os lances foram finalizados no setor esquerdo da defesa do Timão.

Com dois gols de desvantagem, o Timão começou a remar contra o prejuízo. Aos 44 minutos, Villasanti derrubou Renato Augusto na área e a penalidade foi assinalada. Fábio Santos finalizou forte e converteu o pênalti, dando respiro aos mandantes.

Aos 49 minutos, Rojas, que havia perdido chance clara na partida, cobrou escanteio na cabeça de Lucas Veríssimo. O defensor anotou assim seu primeiro gol com a camisa do Corinthians e levantou a Fiel Torcida. Quando o empate parecia estabelecido antes do intervalo, Yuri Alberto virou para o Timão, completando cruzamento preciso de Maycon. A Neo Química Arena explodiu com a reviravolta.

O segundo tempo começou do mesmo jeito que terminou o primeiro: de forma frenética. Aos seis minutos, Galdino marcou um bonito gol, finalizando no ângulo de Cássio, deixando tudo igual. Aos 14, Luis Suárez virou para o Tricolor Gaúcho, marcando seu primeiro tento fora de Porto Alegre no Campeonato Brasileiro.

O empate do Corinthians veio aos 22 minutos, com Giuliano. O meia recebeu passe de Wesley, infiltrou na área e chutou no canto de Gabriel Grando.

Após o tento do Timão, o Grêmio passou a dominar mais as ações de jogo, ocupando o campo de ataque. O meia Luan entrou em campo na reta final do confronto e foi muito hostilizado pelos torcedores presentes em Itaquera. O Corinthians melhorou com a entrada de Wesley, que deu vida ofensiva para o lado esquerdo, mas ainda assim não conseguiu sair da partida com os três pontos.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Rodrigo Coca/assessoria) / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/09/2023/07:33:47

