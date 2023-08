Em estreia de James como titular, São Paulo empata sem gols com o Botafogo

O São Paulo empatou sem gols com o Botafogo na tarde deste sábado, no Morumbi, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou a estreia de James Rodríguez como titular do Tricolor, que chegou ao quinto jogo consecutivo sem vitória na competição nacional, mas atuou com uma formação alternativa, poupando seus principais atletas. O Glorioso, por sua vez, segue isolado na liderança, mas terá de torcer por um tropeço do Palmeiras, que enfrenta o Cuiabá, para não ver sua vantagem cair para dez pontos.

James Rodrígues fez uma partida discreta, distribuindo bons passes, mostrando visão de jogo, mas ainda sem o ritmo ideal. Luciano, que voltou ao time após cumprir suspensão no meio de semana contra o Corinthians, marcou dois gols no segundo tempo, mas estava impedido em ambos os lances, levando os mais de 50 mil são-paulinos à loucura no Morumbi.

Agora, ambas as equipes voltam o foco para as quartas de final da Copa Sul-Americana. O São Paulo entra em campo na próxima quinta-feira, contra a LDU, do Equador, em Quito, às 19h (de Brasília). Já o Botafogo encara o Defensa y Justicia, da Argentina, na quarta, no Engenhão.

O São Paulo teve o domínio do primeiro tempo no Morumbi. O Tricolor não teve muitas dificuldades para impor seu ritmo de jogo mesmo enfrentando o líder do Campeonato Brasileiro e conseguiu criar sua primeira chance de gol logo aos dez minutos, quando Juan recebeu passe em profundidade de Luciano, invadiu a área e bateu na saída de Lucas Perri, que fez uma grande defesa, embora o assistente já houvesse marcado impedimento do atacante são-paulino.

Mais tarde foi a vez de Welington fazer o cruzamento pela esquerda, Michel Araújo ajeitar e Luan bater de primeira, mas não conseguiu pegar em cheio na bola, mandando para fora. Pouco depois, Luciano recebeu na entrada da área e também experimentou, porém, Lucas Perri estava ligado para fazer a defesa sem dar rebote.

O Botafogo só foi responder na reta final do primeiro tempo, mais precisamente aos 30 minutos, graças a um erro de Nathan. O lateral-direito do São Paulo errou passe para trás, entregando a bola para Janderson, que percebeu a ultrapassagem de Eduardo e tocou para o atacante invadir a área e bater no cantinho, para fora, perdendo uma excelente oportunidade de abrir o placar.

Antes do intervalo, os donos da casa ainda tiveram a derradeira chance de voltar para o vestiário em vantagem no placar, mas não deu. Aos 37, Welington tabelou com Juan, dominou na entrada da área e chutou cruzado, buscando o ângulo, mas faltou pontaria.

O São Paulo voltou para a etapa complementar sem James Rodríguez. Lucas Silvestre, auxiliar de Dorival Júnior, que teve de cumprir suspensão neste sábado, resolveu promover a entrada de Lucas Moura para ter mais velocidade e profundidade em campo, mas foi Juan quem quase abriu o placar para os donos da casa. Logo no primeiro minuto o atacante arrancou, invadiu a área, mas, assim como no primeiro tempo, parou em Lucas Perri – o assistente também havia marcado impedimento.

Pouco depois foi a vez de o Botafogo quase estragar a festa dos mais de 50 mil são-paulinos no Morumbi. Janderson ganhou a disputa de bola e bateu da entrada da área, livre da marcação, mas mandou para fora, desperdiçando uma grande oportunidade de os visitantes abrirem o placar.

Mais tarde Tchê Tchê foi quem assustou a torcida tricolor, aproveitando a rebatida equivocada de Welington para bater da entrada da área, no cantinho, tirando tinta da trave do goleiro Jandrei, que se esticou todo, mas não alcançou a bola. O São Paulo respondeu em lindo lançamento de Gabriel Neves para Luciano, que dominou a bateu no cantinho, sem chances para Lucas Perri, mas o assistente marcou corretamente impedimento do camisa 10 tricolor.

Nos minutos finais o São Paulo ainda marcou outro gol com Luciano, que aproveitou o cruzamento de Calleri para estufar as redes, porém, novamente o camisa 10 estava impedido, levando a torcida à loucura nas arquibancadas do Morumbi. Assim, coube ao Tricolor, com um time alternativo, se conformar com o empate contra o líder do Campeonato Brasileiro.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Vitor Silva/assessoria)/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/08/2023/05:25:27

