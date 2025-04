Em mais uma fase da operação “Arce Purgatio” Polícia de Castelo dos Sonhos prende oito pessoas; cinco em Castelo dos Sonhos duas no MT e uma em Itaituba no PÁ

(Fotos: Divulgação) – Em mais uma fase da operação Arce Purgatio Policia de Castelo dos Sonhos prende 8 pessoas; 5 em Castelo dos Sonhos duas no Mato Grosso e uma em Itaituba no PÁ.

Polícia de Castelo dos Sonhos cumpre 8 mandados de prisão na 5º fase da operação Arce Purgatio.

A operação Arce Purgatio teve como objetivo combater o tráfico de drogas e associação para o trafego que atuava na região e no distrito, cumpriu 06 (SEIS) mandados de busca e apreensão domiciliar com êxito em localizar e prender todos os investigados, além de ter resultado em 02 prisões em flagrante por tráfico de drogas e 01 prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Mandados foram cumpridos em Castelo dos Sonhos, Itaituba e na cidade de Sinop no estado de Mato Grosso.

Delegacia de Castelo dos Sonhos, no âmbito da Operação Arce Purgatio, com imprescindível apoio das equipes de Itaituba, Moraes de Almeida, Trairão, Novo Progresso e Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, cumpriu oito mandados de prisão preventiva por organização criminosa cinco no distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira, no sudoeste do Pará. As prisões foram cumpridas no início da manhã desta quarta-feira, 16 de abril de 2025.

Em mais uma fase da operação Arce Purgatio teve como objetivo combater o tráfico de drogas e associação para o trafego que atua no município. Os agentes prenderam cinco deles em Castelo dos Sonhos, município de Altamira. Duas pessoas foram pressas em Sinop no Mato Grosso uma delas estava em presidio em Sinop (MT) e o outros mandados foi cumprido em presidio na cidade de Itaituba no Pará.

Cumprimento de 08 (oito) mandados de prisão preventiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico;

*PRESOS:*

ALEX SOARES; JEREMIAS MONTEIRO RODRIGUES; MARIA VALDA DA SILVA; ELIANE AKAY SILVA; ANA CLEIDE DA SILVA; MATEUS VINICIUS DA SILVA; NATALIA LORRAINE DA SILVA; E DAYANE DA SILVA FLORES

HISTÓRICO

*1 – ALEX SOARES – PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS E POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO*

HISTÓRICO CRIMINAL – HOMICÍDIO; LATROCÍNIO; FURTO DE 44 PISTOLAS EM NOVO PROGRESSO; E TRÁFICO DE DROGAS

*2 – JEREMIAS MONTEIRO RODRIGUES – PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS E POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO*

HISTÓRICO CRIMINAL – 02 HOMICÍDIOS; TORTURA; ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA; E TRÁFICO DE DROGAS

*3 – MARIA VALDA DA SILVA – PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS E POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS*

HISTÓRICO CRIMINAL – HOMICÍDIO; TORTURA; E RECEPTAÇÃO

*4 – ELIANE AKAY SILVA – PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS E POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO*

HISTÓRICO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS

*5 – ANA CLEIDE DA SILVA – PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS E POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO*

HISTÓRICO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS

*6 – MATEUS VINICIUS DA SILVA – PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS E POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO; PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS; E PRISÃO EM FLAGRANTE POR POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO*

*7 – NATALIA LORRAINE DA SILVA – PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS E POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO*

HISTÓRICO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO

*8 – DAYANE DA SILVA FLORES – PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS E POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO*

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/04/2025/15:56:21

