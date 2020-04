Em Marituba, jovem pode ter sido morto por vingança após roubo de pacote de cerveja

Rapaz foi baleado na rua e morreu após ficar internado na UPA do município – (Foto:Divulgação)

Na tarde deste domingo (26), o jovem Gilson Monteiro Marques Filho, de 21 anos, foi morto a tiros no município de Marituba, região metropolitana de Belém, em um crime que pode ter sido motivado por uma vingança fútil. Parentes do rapaz que falaram com a Polícia Militar contaram que acreditam que o crime pode ter sido causado pelo roubo de um pacote de cerveja.

Gilson foi morto por volta das 16h, na Rua Primeira. Segundo parentes, que falaram com 21º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o rapaz estava em casa, com a mãe e irmãos, quando uma pessoa foi até o local e chamou por ele. Menos de uma hora depois, chegou a notícia à família: Gilson havia sido baleado no mesmo bairro, alguma ruas acima.

O rapaz foi socorrido por um vizinho, que o levou às pressas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marituba, no bairro Almir Gabriel. Gilson foi atendido pela equipe médica de plantão e ficou internado no hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta segunda-feira (27).

Desde que o rapaz foi ferido, a Polícia Militar que foi ao local perguntou para parentes se eles sabiam o que poderia ter motivado o ataque ao jovem. No momento, os familiares não sabiam dizer a razão, mas ao decorrer do dia, surgiu um boato que pode ajudar a elucidar o crime. Um familiar de Gilson ficou sabendo que o jovem teria roubado um pacote de cerveja de um homem, que não foi identificado pela fonte que contou essa história. Aparentemente, Gilson foi morto por vingança, por causa de algumas latas de bebida.

Essa versão foi apresentada às autoridades e deve ser levada em consideração nas investigações. A morte de Gilson foi registrada na delegacia de Polícia Civil de Marituba, que é por onde se investiga o crime. Até o momento, nenhum suspeito de participação no assassinato foi identificado.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...