Em meio a concurso, IBGE abre vagas para agente em 5 estados

Para concorrer, será preciso ter o nível médio completo. O processo é destinado ao provimento de 28 vagas temporárias para os seguintes municípios:

Centro-Oeste

Nova Andradina MS: duas vagas;

Água Boa MT: três vagas;

Nortelândia MT: uma vaga; e

Pontes de Lacerca MT: duas vagas.

Norte

Tucumã PA: duas vagas.

Sul

Caxias do Sul RS: sete vagas; e

Lajeado RS: seis vagas.

Sudeste

Amparo SP: quatro vagas; e

Mirassol SP: uma vaga.

O aprovado no concurso IBGE de temporário contará com remuneração de R$1.512,38. Além deste valor, o agente de pesquisas e mapeamento ainda fará jus ao auxílio-alimentação de R$1 mil.

O contrato terá duração de até um ano, podendo ser prorrogado, desde que o prazo total não exceda a três anos.

Para participar do processo seletivo simplificado, os interessados deverão se inscrever de forma presencial, entre os dias 4 e 7 de junho, das 8h às 17h, em um dos postos de inscrição situados nos municípios indicados acima.

O processo será feito por análise de títulos. O resultado final está previsto para o dia 24 de junho.

Concurso IBGE oferece 895 vagas por meio do CNU

Por meio do edital unificado do Governo Federal, o IBGE conta com quase 900 oportunidades de níveis médio e superior.

As vagas estão distribuídas entre os blocos 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8. Veja:

Bloco 1: Infraestrutura, Exatas e Engenharias: 727 vagas

analista de gestão e infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (para as especialidades de Arquitetura, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Geoprocessamento): 13 vagas;

tecnologista em informações geográficas e estatísticas (para as especialidades de Geoprocessamento, Engenharia de Produção, Gestão em Pesquisa, Cartografia e Geodésia): 120 vagas.

Bloco 2: Tecnologia, Dados e Informação: 597 vagas

analista de planejamento, gestão e infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas (para as especialidades de Desenvolvimento e Tecnologia da Informação; Redes e Telecomunicações; Infraestrutura e Suporte de TI): 70 vagas;

pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas – estatística: 4 vagas;

tecnologista em informações geográficas e estatísticas (para as especialidades de Métodos Quantitativos; Ciência de Dados; Web Design e Produção Gráfica; e Estatística): 48 vagas.

Bloco 3: Ambiental, Agrário e Biológicas: 530 vagas

pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas – Geografia: 2 vagas;

tecnologista em informações geográficas e estatísticas (para as especialidades de Análise Florestal; Análise Agrícola e Pecuária; Análise Ambiental; Biologia; Geografia): 27 vagas;

Bloco 5: Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: 1.016 vagas

analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas – Psicopedagogia: 1 vaga;

pesquisador em informações geográficas e estatísticas – Demografia: 2 vagas;

tecnologista em informações geográficas e estatísticas – Demografia: 1 vaga;

Bloco 6: Setores Econômicos e Regulação: 359 vagas

analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas – Relações Internacionais: 3 vagas;

tecnologista em informações geográficas e estatísticas – Economia: 29 vagas;

Bloco 7: Gestão Governamental e Administração Pública: 1.748 vagas

analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas – Ciências Contábeis e Gestão de Pesquisa: 26 vagas;

analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas – Planejamento, Orçamento e gestão Administrativa, Auditoria e Corregedoria: 152 vagas;

analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas – Letras (português-inglês): 4 vagas;

analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas – Educação Corporativa e Administração Escolar: 6 vagas;

tecnologista em informações geográficas e estatísticas – Planejamento e Gestão Técnica, Planejamento e Gestão Administrativa: 41 vagas;

tecnologista em informações geográficas e estatísticas – Arquivologia: 2 vagas;

tecnologista em informações geográficas e estatísticas – Biblioteconomia: 4 vagas;

tecnologista em informações geográficas e estatísticas – Comunicação social: 28 vagas;

tecnologista em informações geográficas e estatísticas – História: 2 vagas;

Itecnologista em informações geográficas e estatísticas – Produção Audiovisual e Publicidade e Propaganda: 10 vagas;

Bloco 8: Nível intermediário: 300 vagas.

técnico em informações geográficas e estatísticas (Região Norte): 46 vagas

técnico em informações geográficas e estatísticas (Região Nordeste): 86 vagas

técnico em informações geográficas e estatísticas (Região Centro-Oeste): 40 vagas

técnico em informações geográficas e estatísticas (Região Sudeste): 92 vagas

técnico em informações geográficas e estatísticas (Região Sul): 36 vagas

Resumo concurso IBGE

Instituto: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Situação atual: edital publicado

Banca: Fundação Cesgranrio

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio e superior

Vagas: 895 (oferecidas no Concurso Público Nacional Unificado)

Remuneração: até R$11,2 mil

Inscrições: 19 de janeiro a 9 de fevereiro

Data da prova objetiva: 5 de maio 18 de agosto

+ Saiba mais e comece a estudar para o concurso!

A remuneração inicial do aprovado varia entre R$5.008,24 e R$11.233,67. Os valores já incluem o vale-alimentação de R$1 mil.

As provas do CNU seriam aplicadas no dia 5 de maio. No entanto, as etapas da seleção foram adiadas devido às fortes chuvas que atingiram o estado do Rio Grande do Sul.

Conforme antecipado pela Folha Dirigida por Qconcursos, as etapas do edital Unificado serão aplicadas no dia 18 de agosto.

Apesar da nova data, o novo cronograma do CNU ainda está em processo de reformulação pelo MGI e pela banca Cesgranrio.

Como serão as provas do concurso IBGE?

Os candidatos do Concurso Unificado serão avaliados por provas objetivas e discursivas nos turnos da manhã e da tarde.

Turno da manhã

Abertura dos portões: 7h30

Fechamento dos portões: 8h30

Início da aplicação: 9h

Término da aplicação: 11h30

Término da aplicação para candidatos que necessitem de tempo adicional para realização das provas e tenham solicitado no ato da inscrição: 12h30

Duração da prova: 2h30

Turno da tarde

Abertura dos portões: 13h

Fechamento dos portões: 14h

Início da aplicação: 14h30

Término da aplicação: 18h

Término da aplicação para candidatos que necessitem de tempo adicional para realização das provas e tenham solicitado no ato da inscrição: 19h.

Duração da prova: 3h30

No turno da manhã, os inscritos nos blocos de nível superior (1 a 7) deverão responder a 20 questões objetivas de Conhecimentos Gerais e a uma questão dissertativa de Conhecimento Específico.

Para o bloco de nível médio (8), os participantes farão 20 questões de múltipla escolha e uma redação.

No período da tarde, para os blocos de nível superior (1 a 7), serão cobradas 50 questões objetivas de Conhecimentos Específicos.

Já os candidatos no bloco de nível médio (8) farão mais 40 questões objetivas.

Será eliminado quem obtiver aproveitamento inferior a 40% da pontuação nas provas objetivas de Conhecimentos Gerais e Específicos ou nota zero na prova discursiva.

Fonte: Folha.qconcursos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/06/2024/15:36:22

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com