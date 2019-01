Em operação do IBAMA em Guarantã caminhão com madeira é apreendido e incendiado

Está acontecendo em Guarantã do Norte essa semana uma Operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), em uma das abordagens a um caminhão carregado com madeira, o mesmo estava sem nota da carga, o que caracteriza madeira irregular, proveniente de desmatamento ou de área de o registro de manejo ambiental.

O caminhão foi apreendido pelo órgão e posteriormente incendiado, a fim de inviabilizar o mesmo, o fato ocorreu na linha 38, no interior do município de Guarantã do Norte.

Outro caminhão foi apreendido, e está à disposição das autoridades. Segundo informações preliminares os motoristas dos dois veículos foram apreendidos e encaminhados para delegacia a fim de prestar esclarecimentos.

