PC apreende mais de 31 kg de drogas e captura homem por tráfico em Santarém

O caso foi registrado na 16ª Seccional de Santarém na madrugada desta quinta-feira (9). (Reprodução / Redes sociais)

A ação, que ocorreu por volta das 23h50 de quarta-feira (8), é resultado de troca de informações entre a Polícia Civil do Pará e do Amazonas

A Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA) apreendeu, no final da noite desta quarta-feira (8), mais de 31 quilos de skunk e de pedra de crack em Santarém, no oeste do Pará. A droga, segundo a polícia, estava sendo transportada por Dalton Souza da Silva, de 38 anos, dentro de bagagens. Ele estava em uma embarcação de Manaus (AM), com destino ao município paraense, quando foi detido em flagrante por tráfico de drogas.

A ação, que ocorreu por volta das 23h50, é resultado de troca de informações entre a Polícia Civil do Pará e do Amazonas. De acordo com as autoridades oficiais, Dalton, que é natural de Altamira, no sudoeste do Estado, já estava sendo monitorado no transporte da droga. O delegado Jardel Guimarães, superintendente regional do Baixo e Médio Amazonas, avaliou a ação de forma importante no combate ao crime organizado.

“Nós sabemos que a nossa região é rota no tráfico internacional e que, parte dessa droga que aqui passa, abastece o mercado local. Mas, na sua grande maioria, ela vai para outros estados da nossa federação, bem como outros países. É uma diretriz do Governo do Estado, via Delegacia-Geral, através da nossa Diretoria de Polícia do Interior, que intensifiquemos essas ações na região, onde ocorrem várias apreensões constantemente. A gente entende, também, uma baixa significativa ao crime organizado e para os traficantes que usam desta rota do tráfico de drogas”, disse o superintendente.

Os agentes da 16ª Seccional de Santarém e da Superintendência Regional do Baixo e Médio Amazonas foram responsáveis pela apreensão da carga do entorpecente, que estava dividido em 45 tabletes, pesando exatamente 31,375 quilos. O caso foi registrado na 16ª Seccional de Santarém na madrugada desta quinta-feira (9). O preso segue à disposição da Justiça.

