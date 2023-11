Em reedição da semi da Libertadores, time alternativo do Fluminense empata com o Inter pelo Brasileiro

No reencontro entre Internacional e Fluminense após a semi da Libertadores, as equipes ficaram no empate por 0 a 0, nesta quarta-feira, no Beira-Rio. Com o resultado, os cariocas chegaram a 46 pontos no Campeonato Brasileiro. Já os gaúchos foram para 43.

A partida teve vários lances de perigo. O Colorado criou mais chances, mas, assim como na Libertadores, desperdiçou as oportunidades. O Tricolor Carioca não teve grande atuação, só que não teve vários titulares da conquista do fim de semana.

Na próxima rodada, o Fluminense terá o clássico contra o Flamengo, às 18h30 (de Brasília) deste sábado, no Maracanã. No mesmo dia, o Internacional viaja para enfrentar o Palmeiras, a partir das 21h, em Barueri.

O Internacional começou a partida tentando pressionar o Fluminense. No entanto, os visitantes ameaçavam nos contra-ataques. A primeira boa chance aconteceu somente aos 17 minutos, em chute de Alan Patrick que parou em boa defesa de Fábio.

O confronto seguiu equilibrado, com as duas equipes com vocação ofensiva. O Fluminense conseguiu chegar com perigo aos 27 minutos, em chute de Leo Fernandez que Rochet fez boa defesa.

O panorama da partida seguiu nos minutos finais. Nos acréscimos, o Internacional assustou em cobrança de falta de Alan Patrick. Assim, o duelo permaneceu empatado até o intervalo.

No segundo tempo, os donos da casa tiveram grande chance de abrir o placar aos dois minutos. Maurício recebeu a bola na entrada da área e chutou com perigo, mas para fora. O Fluminense respondeu em seguida, em chute de Lima em cima de Rochet. Em seguida, Arias chegou na entrada da área em contra-ataque, só que finalizou mal.

O duelo seguiu movimento. Tanto que o Internacional quase marcou aos oito minutos. Johnny finalizou na entrada da área, a bola desviou em Alan Patrick, mas Fábio se esticou para salvar os cariocas. Em seguida, Wanderson chutou, contou com desvio da zaga, só que Fábio mais uma vez parou os gaúchos.

Depois do início com vários lances de perigo, o confronto caiu de rendimento com o passar do tempo. O Internacional abusava dos erros ofensivos. Já o Fluminense não conseguia criar boas chances.

Somente nos minutos finais a partida ganhou em emoção. Valencia aproveitou cruzamento e cabeceou para a pequena área, mas Marlon apareceu para afastar o perigo. O Fluminense tratou de manter a posse de bola após o susto e segurou o empate no Beira-Rio.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/11/2023/07:44:04

