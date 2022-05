Grêmio é dominado pelo Ituano e sofre empate nos acréscimos pela Série B

O Grêmio não conseguiu passar pelo Ituano no Novelli Júnior. Na noite desta segunda-feira, as equipes se enfrentaram pela sétima rodada da Série B. No geral, a partida foi de domínio da equipe da casa, que, após sair atrás, conseguiu o empate aos 47 minutos do segundo tempo. 1 a 1 foi o placar

Com o resultado, o tricolor gaúcho vai agora a 11 pontos, na sexta colocação da tabela. Já o Ituano, agora com nove pontos, é sétimo colocado, logo atrás do time gremista.

Pela próxima rodada da Série B, o Grêmio terá pela frente o Criciúma, em casa, às 19h (de Brasília) desta quinta-feira. Já o Ituano encara, longe de seus domínios, o Operário, às 11h do sábado.

O jogo – O primeiro tempo foi de superioridade do time da casa. A equipe dominava o campo de ataque e chegava com mais perigo. Brenno foi exigido algumas vezes, mas em duas oportunidades, a trave gremista parou as finalizações do Ituano.

Enquanto a equipe mandante apostava em ataques rápidos, dando muito trabalho para o adversário, o time gremista tentava com contragolpes. A melhor chance tricolor veio em chute de Bitello, já no fim da etapa, mas a bola foi para fora.

No segundo tempo, o padrão mudou. O Grêmio voltou para o campo com outra proposta e passou a levar mais perigo. Não a toa, conseguiu balançar as redes do Ituano, ainda aos 2 minutos de bola rolando.

Gabriel Teixeira aproveitou sobra após escanteio e cruzou para a área. Diego Souza, com muita categoria, matou no peito, se livrou da marcação e chutou no ângulo. Um belíssimo lance do atacante de 37 anos.

Após o gol, o Ituano voltou a levar perigo ao Grêmio, que passou a se fechar mais no campo de defesa. Demorou, mas já nos acréscimos, a pressão da equipe rubro-negra resultou em gol. Lucas Nathan aproveitou cruzamento pela esquerda e, com liberdade, tocou para as redes. (As informações são da Gazeta Esportiva – foto: assessoria)

Jornal Folha do Progresso em 17/05/2022/07:49:45

