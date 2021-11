Com dois de Hulk, Atlético-MG vira sobre o Fluminense e se aproxima do título brasileiro

O Fluminense saiu na frente, mas não resistiu ao líder Atlético-MG, neste domingo, no Mineirão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em duelo com pênalti polêmico para o Galo, após indicação do VAR, o clube mineiro buscou a virada e venceu por 2 a 1, com dois de Hulk. Assim, o Atlético-MG fica ainda mais perto do título do Brasileirão.

Com a vitória deste domingo, o Galo pode ser campeão já nesta terça-feira, caso o Flamengo não vença o Ceará, no Maracanã. Agora, a vantagem do Atlético-MG é de 11 pontos. Faltam quatro jogos para o Fla.

O Fluminense, por sua vez, continua o drama fora do Rio de Janeiro. Foi a quinta derrota seguida do Tricolor Carioca como visitante. Na briga por vaga para a Libertadores, o Flu está na sétima colocação, com 51 pontos.

O Fluminense assustou logo no primeiro minuto. André arriscou de fora da área e obrigou Everson a defender. A resposta do Galo foi com Diego Costa. Ele recebeu na área, mas chutou para fora. O Flu, então, deu o bote. Aos 13, Marlon cobrou falta e achou Manoel livre. Ele cabeceou no canto e fez 1 a 0.

Fred obrigou Everson a trabalhar de novo, em finalização de fora da área. Marcos Felipe apareceu na sequência, em chute de Hulk. Ele mandou para escanteio. O Galo passou a pressionar o Fluminense. O gol de empate saiu em gol de pênalti polêmico. O VAR, comandado Jose Claudio Rocha Filho (SP), recomendou revisão em lance envolvendo Diego Costa e Marlon, em que a bola bateu no ombro do lateral. Teve confusão na ida do árbitro Marielson Alves Silva (BA) à cabine do VAR. Fred se estranhou com Jair e Diego Costa. Marielson deu pênalti. Hulk cobrou e empatou, aos 37.

Keno quase virou, mas a cabeçada dele foi para fora. Já Jair isolou, após erro de saída de bola do Fluminense. O Tricolor Carioca segurou o empate no primeiro tempo.

O Atlético-MG buscou a virada no segundo tempo. Aos 14 minutos, Hulk cobrou falta, a bola desviou em Wellington e tirou Marcos Felipe do lance: 2 a 1. Yago Felipe quase surpreendeu Everson, que mandou para fora.

Marcão fez três alterações no Fluminense. Ele colocou Arias, Cazares e Bobadilla. Saíram André, Caio Paulista e Fred. O jogo continuou truncado. O Galo segurou a vitória e está cada vez mais perto do título brasileiro.

