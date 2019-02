Em Ruropólis, dois jovens morrem após colisão entre motos na Transamazônica

No sábado, dia 02 de fevereiro de 2019, aproximadamente 20h30min, ocorreu mais um grave acidente na Rodovia Transamazônica, mais precisamente no local denominado “Ladeira do Leitoso”. Conforme informações dos nossos repórteres, dois jovens, em motocicletas, se chocaram violentamente, vindos a óbito.

A ambulância do Hospital Municipal, ainda chegou com os profissionais para o atendimento, mais não foi possível fazer mais nada, pois os jovens não resistiram a forte pancada. De acordo ainda com informações dos repórteres Bruno Lopes e Wéricles Nunes, um dos rapazes se chama GUILHERME MÁXIMIO PEREIRA, e é filho do senhor Aguinaldo, residente na comunidade conhecida como Petezinho; e o outro é JOSÉ VALDEIR MACHADO, cunhado do senhor Carmelino Neres, comerciante, residente nesta cidade de Rurópolis.

Fonte: Blog Sem Polêmica

