Jacareacanga: mulher é morta com golpe de canivete no peito em briga de bar

(Foto:Reprodução) – Vitima teria sido assassinada pela amiga de uma outra mulher com quem ela tinha uma rixa

Na madrugada desta quarta-feira (29), uma mulher, de nome Monique, foi morta a facadas em Jacareacanga, município no extremo sudoeste paraense, fazendo divisa com o Amazonas e Mato Grosso.

De acordo com o 72º Pelotão de Polícia Militar, vinculado ao 15º Batalhão (BPM) de Itaituba, o crime foi por volta das 2h, em um um bar no bairro União. A vítima, identificada apenas como Monique, foi morta com golpes de um canivete por uma outra mulher. Segundo apurado pela PM no local, a autora do crime seria uma mulher chamada Flávia Nunes, e o homicídio foi praticado por motivo fútil. Monique teria brigado com uma amiga de Flávia, e por causa, disso, elas começaram a trocar ameaças quando se encontraram no bar.

Flávia e a amiga, que alimentavam essa rixa já há certo tempo, estavam no bar bebendo com mais dois homens quando Monique chegou. As provocações foram evoluindo, até que as duas amigas partiram para cima da outra mulher. Em certo momento, a suspeita teria tirado o canivete de dentro de sua bolsa e avançado contra Monique, desferindo um golpe no peito dela. O ferimento foi grave, e quando a mulher caiu no chão, as duas outras fugiram do local

Segundo a Secretária de Saúde de Jacareacanga, Monique ainda foi socorrida até o hospital municipal, mas já chegou sem vida à unidade. Segundo a PM, logo após o crime, foram feitas diligências nos arredores do bar, mas nenhum a suspeita de cometer o crime não foi localizada, pois não tem residência fica na cidade. Algum tempo depois, a mulher que estava brigando junto com Flávia foi encontrada pela Policia, e junto com a dona do bar, elas foram levadas para a Unidade Integrada de Polícia de Jacareacanga, para prestarem esclarecimentos. As buscas pela suspeita de cometer o homicídio que matou a mulher continuam.

Por:Redação Integrada

