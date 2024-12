Ufopa abre concurso público com 27 vagas para cargo de professor efetivo

Há vagas para todos os campi da Ufopa, com diferentes escolaridades e remuneração de até R$ 11.481,64.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) abriu concurso público para o preenchimento de 27 vagas para o cargo de professor da carreira do magistério superior , com realização de atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão de curso, para os campi de Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná e Santarém. No valor de R$ 180,00, as inscrições devem ser realizadas no período de 20 de dezembro de 2024 a 2 de fevereiro de 2025 na página de concursos da Ufopa: www.ufopa.edu.br/concursos .

Há vagas para diferentes escolaridades (doutorado, mestrado e especialista) e remuneração máxima de até R$ 11.481,64. As provas ocorrerão no período de 10 a 17 de março de 2025 na Unidade Tapajós do Campus Santarém, localizada na Rua Vera Paz, bairro do Salé. Tanto o procedimento de heteroidenficação para pessoas que se autodeclararem negras quanto a avaliação biopsicossocial para pessoas com deficiência serão realizados de forma presencial em Santarém, conforme convocação específica a ser divulgada no site do concurso.

O concurso para o cargo de professor do magistério superior da Ufopa compreenderá as seguintes provas:

a) Prova Escrita, valendo 10,0 pontos, de caráter eliminatório e peso 3,0;

b) Prova Didática, valendo 10,0 pontos, de caráter eliminatório e peso 4,0;

c) Prova de Memorial e Projeto de Atuação Profissional, valendo 10,0 pontos, de caráter classificatório e peso 2,0;

d) Julgamento de Títulos, valendo 10,0 (dez) pontos, de caráter classificatório e peso 1,0.

Confira os locais de lotação e áreas de atuação:

Campus Alenquer: Ciência Social Aplicada/Economia – 1 vaga

Campus Itaituba:

Engenharia Civil: Estruturas – 1 vagas

Engenharia Civil: Geotecnia e Fundações – 1 vaga

Engenharia Civil: Materiais – 1 vaga

Campus Juruti:

Produção Animal – 1 vaga

Engenharias – 1 vaga

Juruti ou Monte Alegre:

Engenharia Agrícola – 2 vagas (1 vaga reservada prioritária para negro)

Fisiologia Vegetal – 2 vagas (1 vaga reservada prioritária para negro)

Campus Monte Alegre:

Ciências e Tecnologia dos alimentos – 1 vaga (reserva prioritária para negro)

Física para Ciências Agrárias – 1 vaga (reserva prioritária para negro)

Fitotecnia – 1 vaga

Campus Óbidos:

Ciências, Matemática e Gestão Financeira da Escola – 1 vaga

Ensino Aprendizagem – 1 vaga

Campus Oriximiná:

Engenharia de Software – 1 vaga

Matemática Computacional – 1 vaga

Campus Santarém

Instituto de Ciências da Educação (Iced) Físico-Química – 1 vaga (reserva prioritária para PcD) Química Orgânica – 2 vagas Educação Especial – 1 vaga (reserva prioritária para negro)

Instituto de Ciências da Sociedade (ICS) Teoria e métodos em Arqueologia – 1 vaga (reserva prioritária para PcD)

Instituto de Formação Interdisciplinar e Intercultural (IFII) Linguística Aplicada/Sociolinguística e Dialetologia/Línguas Indígenas – 1 vaga (reserva exclusiva para indígena) Estatística – 1 vaga

Instituto de Engenharia e Geociências (IEG) Engenharia Mecânica – 1 vaga

Instituto de Saúde Coletiva (Isco): Medicina de Família e Comunidade – 2 vagas (1 vaga reservada prioritária para PcD)



Confira:

