Em Santarém, 3 mortes registradas na 16ª Seccional de Polícia Civil

Um homem foi assassinado, outro veio a óbito após trocar tiros com a PM e uma criança localizada morta em um terreno no bairro Vigia.

O plantão policial da noite/madrugada foi bastante movimentado na cidade. De acordo com informações, três mortes foram registradas, além do baleamento de dois homens que se encontram internados no PSM.

Mortes: Mauro da Costa, 30 anos, foi morto com disparos de arma de fogo, no ambiente de trabalho, um comércio localizado na Avenida Borges Leal, esquina com Rua Antonio Bastos, bairro Caranazal. Segundo informações era por volta de 19h, de terça-feira (3), quando dois homens chegaram ao local e o carona desceu e efetuou vários disparos, que atingiram fatalmente a vítima.

Danilo Ferreira Fernandes, vulgo ‘Perninha’, de 21 anos, era suspeito de cometido o homicídio que aconteceu no comércio da Borges. Seundo informações, ele ao ser abordado pela PM, empreendeu fuga, não obedeceu a orientação de para, e ainda efetou disparos contra a guarnição do GTO, que revidando a injusta agressão, baleou o mesmo, que chegou ainda a ser encaminha ao PSM, mas veio a óbito logo em seguida.

A terceira morte foi de uma criança de 12 anos, moradora do bairro Vigia. O menino deficiente (surdo e mudo) estava desaparecido desde manhã de terça. Por volta de 23h, seu corpo foi localizado em um terreno baldio.

Baleados internados no Pronto Socorro Municipal

Ainda referente à morte no comércio da Borges Leal, outros dois homens que estavam no local, foram baleados. Aldeandre Silva de Oliveira, 32 anos, foi atingido com disparo na região do tórax, e encontra-se internado na reanimação do PSM. Já Roberto Farias de Sousa, foi atingido com tiro no braço, e após receber atendimento médico e realizar exames, recebeu alta.

