Suspeito de chefiar quadrilha de ataque a bancos em São Paulo é preso no Pará

Preso é suspeito de chefiar assaltos a agências bancárias de Araçatuba, São Paulo. (Foto:Reprodução / Redes sociais)

O acusado tem três mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas internacional

Durante a Operação Belterra Segura realizada por uma guarnição da polícia militar na Estrada do Pindobal, em Belterra, por volta das 18h50, houve a prisão de Emerson Marcos Bralia, suspeito de envolvimento com organização criminosa. Ele tem três mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas internacional e é suspeito de ser o chefe da ação de roubo intitulado o Novo Cangaço, que ocorreu em agências bancárias de Araçatuba, São Paulo, no dia 30 de agosto do ano passado. Houve reféns durante a ação criminosa.

No momento da prisão do suspeito, a polícia abordou um veículo Fiat Siena de cor prata placa e ao checar a identidade dos quatro passageiros, sendo uma mulher com uma criança de colo e três homens, um deles, o Emerson, que apresentou uma identidade falsa. Ele usou o nome de Marcelo de Jesus Santos, falsidade ideológica identificada pela polícia. O suspeito foi conduzido até a delegacia de polícia para mais averiguações.

Segundo a PM, ao fazer buscas pelo nome verdadeiro do meliante, foi averiguado que Emerson tinha três mandados de prisão em aberto – tráfico de drogas internacional e organização criminosa. Diante da confirmação, ele foi preso e transferido na manhã de hoje para o Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura.

Crime em Araçatuba

Na ocasião do roubo no estado de São Paulo, um grupo de homens fortemente armados promoveram uma madrugada de terror com reféns, onde os mesmos foram usados como escudo humano nos carros e bombas.

Jornal Folha do Progresso em 30/08/2022/

