Em Santarém, motociclista morre após colidir com árvore caída na rodovia

Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (24) o corpo de um motociclista foi encontrado ao lado de uma árvore caída no trecho da Rodovia Estadual Everaldo Martins no município de Santarém. A vítima não teve tempo de desviar da árvore que estava caída na rodovia e acabou colididindo.

O motociclista identificado como Edilson Amorim Godinho morreu no local do acidente. Familiares de Edilson estiveram no local do acidente agora pela manhã. O corpo da vítima foi conduzido para o Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com informações preliminares, a vítima estava indo para o trabalho que fica na zona urbana de Santarém. A polícia militar e uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local do acidente.

