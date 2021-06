Policial Federal morre após viatura cair em rio no Pará

(Foto:Reprodução/WhatsApp) – Três agentes federais voltavam de Santarém rumo à Altamira pela BR-230, a Rodovia Transamazônica, quando o carro despencou no curso d’água. Um deles não sobreviveu e dois foram encaminhados para o Hospital Regional Público da Transamazônica.

Um grave acidente com uma equipe da Polícia Federal foi registrado nesta segunda-feira (31), em Altamira, na região do Xingu, no Pará. De acordo com testemunhas, viatura policial transportada três agentes federais, e o acidente ocorreu na altura do km 160 da BR-230, a Rodovia Transamazônica, entre os municípios de Uruará e Medicilândia.

A viatura da corporação estava deslocando de Santarém para Altamira, quando caiu em um rio. Os policiais envolvidos no acidente residem em Altamira e estavam voltando de um curso em Santarém, no Oeste do Pará.

Duas vítimas foram socorridas às pressas e encaminhadas para o Hospital Regional da Transamazônica, em Altamira. Já um o outro agente, identificado como Felipe Freitas Custódio, não conseguiu sair do veículo e morreu preso nas ferragens.

Imagens do acidente Reprodução/WhatsApp

