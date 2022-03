Empresária fica ferida após ser vítima de tentativa de assalto e estupro, em Parauapebas

Vítima foi socorrida e levada para o hospital com ferimento na cabeça (Foto:Reprodução/ Debate Carajás)

A mulher foi golpeada com uma ‘coronhada’ na cabeça após reagir à ação criminosa, dentro de seu próprio estabelecimento, no bairro Rio Verde

Uma empresária, que não teve a identidade divulgada, ficou ferida após ser vítima de uma tentativa de assalto e estupro dentro de seu próprio estabelecimento comercial, no município de Parauapebas, sudeste do Pará, na manhã da última quarta-feira (23). O suspeito de cometer o crime conseguiu fugir e ainda não foi identificado. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso.

O estabelecimento fica localizado na rua 15 de Novembro, no bairro Rio Verde. De acordo com informações do portal Debate Carajás, por volta das 10h30, um homem chegou no local em uma motocicleta Honda Fan preta, armado, e anunciou o assalto. A mulher reagiu à ação criminosa e gritou por socorro.

O assaltante, então, agarrou a vítima e tentou estuprá-la. Ela resistiu e, por conta disso, o criminoso desferiu uma “coronhada” na cabeça da empresária. Um policial à paisana prestou socorro à mulher e ainda chegou a realizar alguns disparos, mas o homem não foi atingido e tomou rumo desconhecido.

A vítima foi socorrida e levada para um hospital particular, onde recebeu atendimento médico. A Polícia Civil de Parauapebas segue investigando o caso e tentando identificar o suspeito. Qualquer informação pode ser repassada via Disque-Denúncia (181) ou pelo Centro Integrado de Operações – Ciop (190). A ligação é gratuita e o sigilo é garantido.

Jornal Folha do Progresso em 24/03/2022/10:08:01

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...