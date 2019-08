Em Santarém, mototáxi legalizado é flagrado bebendo cerveja em ‘horário de trabalho’ e foto viraliza na web

Foto viralizou nas redes sociais — Foto: Reprodução/Redes sociais

De acordo com o Sindicato dos Mototaxistas do Município de Santarém, o profissional que aparece nas imagens não faz parte do quadro de associados.

Um mototaxista legalizado foi flagrado bebendo cerveja em Santarém, no oeste do Pará, momentos antes de retomar a direção da motocicleta. A foto viralizou em redes sociais e grupos de mensagens. O Sindicato dos Condutores Autônomos de Mototaxistas do Município de Santarém (SICAMS) informou ao G1 que profissional fotografado não faz parte do quadro de associados.

Nas imagens é possível ver o mototaxista com uma lata de cerveja na mão em direção à boca. O flagrante foi feito em frente a um supermercado localizado na avenida Magalhães Barata, conhecida como Rodagem. Na sequência ele é visto subindo na moto para retornar ao trânsito, como se nada tivesse acontecido.

De acordo com o SICAMS, a entidade está ciente do fato que viralizou nas redes sociais, mas esclarece que repudia o ato cometido pelo profissional permissionário do serviço. O sindicato ressalta ainda que nesses casos, a responsabilidade pela fiscalização e aplicação de penalidades fica a cargo da Secretaria de Mobilidade e Trânsito de Santarém.

Em nota a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) esclarece que tomou conhecimento sobre o fato por meio das redes sociais. Enfatiza que já identificou o permissionário e as providências administrativas serão adotadas, de acordo com a lei que disciplina o serviço.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

