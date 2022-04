Embarcação com seis tripulantes que saiu de Santarém com destino ao Amapá desaparece na Ilha do Marajó, no Pará

Saiba quem são os seis tripulantes, entre eles um militar da reserva, que estavam a bordo do B/M Bom Jesus

Uma embarcação com seis tripulantes desapareceu no trajeto que liga Santarém, no oeste do Pará e o município de Chaves, na Ilha de Marajós. O fato foi registrado na tarde de ontem (11) na 16ª Seccional de Polícia Civil de Santarém. (As são do Informações do g1 Santarém).

De acordo com informações da polícia, a embarcação saiu fretada de Santarém para levar carga até a região conhecida como Chaves, no Marajó. Ainda conforme a polícia, os tripulantes informaram aos familiares que voltariam em 10 dias. Também teriam informado que não sabiam sobre o conteúdp da carga.

Segundo informações, um dos tripulantes chegou a informar a namorada que haviam chegado em Chaves, mas que no dia seguinte seguiriam para outra comunidade chamada Nazaré, para entregar a tal carga. A mudança no destino teria ocorrido porque a pessoa que receberia a carga em Chaves teria desistido de ir buscar a encomenda.

Familiares disseram à polícia que esses relatos foram os últimos contatos que tiveram com os tripulantes e, desde então, não se soube mais o paradeiro deles e nem da embarcação.

A Superintendência de Polícia Civil do Baixo e Médio Amazonas investiga o caso. Um boletim de ocorrência foi registrado no dia 11 deste mês, na 16ª Seccional da Polícia Civil, em Santarém.

Desaparecidos

Seis pessoas estavam a bordo do barco Bom Jesus, entre elas, dois maquinistas, um marinheiro, uma cozinheira, uma pessoas responsável pela carga e um policial militar da reserva que fazia escolta da carga.

São eles: Antônio Oliveira dos Santos, maquinista mecânico; Leilane Carla Ferreira Guimarães, cozinheira; Cristiano de Azevedo Figueira, marinheiro; Joelson da Silva Costa, maquinista; Valdeney Dolzanes Reis – Policial Militar, além de um homem ainda não identificado que seria o responsável pela carga.

