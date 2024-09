Emilly Nunes: modelo indígena paraense rouba a cena na semana de moda de Milão

Foto: Reprodução | Paraense desfilou na temporada internacional como destaque da grife Diesel.

Descendente de indígenas da comunidade Aruans, a modelo Emilly Nunes (@emillynunes) roubou a cena na temporada de moda italiana. Aos 24 anos, a bela de traços marcantes fez bonito nas passarelas internacionais, como estrela da grife Diesel.Criada entre Belém e a Ilha de Marajó, Emilly chegou a trabalhar como operadora de caixa, em um supermercado do Pará, e como vendedora de uma empresa de telefonia, ofertando chips para celulares nas ruas, até despontar como um dos nomes do momento na moda internacional.

“Eu acompanhava desde criança os desfiles de moda, quando calçava o salto-alto da minha mãe e desfilava pelos cômodos de casa. Estou muito feliz, estou realizando sonhos!”, comemorou.

Aposta da WAY Model, mesma agência de tops como Carol Trentini e Alessandra Ambrósio, Emilly já estrelou capas de revistas, publicidades, desfilou na Europa e em Nova Iorque, além de ter sido destaque da São Paulo Fashion Week, onde figurou entre as recordistas.

“Eu sonhava trabalhar como modelo, mas não via minha beleza ocupando esses lugares, então achei que nunca poderia estar aqui. É muito importante que tenhamos corpos indígenas em todos os espaços. Representar o meu povo é muito importante para termos mais visibilidade e para que mais indígenas ocupem os espaços que sonharem”, finalizou.

