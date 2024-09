Preparação de urnas eletrônicas para eleições 2024 tem início nesta segunda (23)

Foto: Reprodução | A região metropolitana de Belém, que compreende Ananindeua, Benevides, Marituba e a capital paraense, vai ter o total de 4.430 urnas para as eleições de 2024.

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará) iniciou na manhã desta segunda-feira, 23, a preparação das urnas eletrônicas que serão usadas nas Eleições Municipais de 2024. A diretora-geral do TRE do Pará, Nathalie Castro, acompanhou o momento, que ocorreu no Núcleo Gestor de Urnas Eletrônicas em Ananindeua. Também esteve presente o secretário de Tecnologia da Informação do TRE do Pará, Felipe Brito.No local, estavam sendo organizadas as urnas de duas zonas eleitorais, uma de Belém (zona eleitoral 28) e outra de Ananindeua (zona eleitoral 107). Havia 255 urnas para as votações da capital paraense e 342 urnas para o município da região metropolitana. O Pará vai ter um total de 22.910 urnas eletrônicas para as eleições de 2024.

Desse número, 20.133 vão ser usadas para o momento de votação e 2.777 como reserva se houver problemas na hora.

Como ocorre a preparação na atual etapa?

Segundo Nathalie Castro, nesta segunda (23) todas as zonas eleitorais começam o cronograma de preparação das urnas para as eleições deste ano. “A preparação das urnas nada mais é do que colocar na urna eletrônica os dados de candidaturas, dados das seções eleitorais e dados de eleitores”, explica a diretora do TRE/PA.

Após a preparação, segundo Castro, a urna passa por alguns testes de funcionamento, para evitar problemas no dia da votação, e são lacradas com material físico, assinado pelo juiz e pelo promotor eleitorais, garantindo que as urnas não vão estar violadas no dia. “O próximo passo é a urna sair do local de preparação, do cartório eleitoral, para o local de votação”, complementa a diretora.

Distribuição das urnas

Felipe Brito explica que, após a preparação atual, as urnas começam a ser distribuídas a partir de quarta (25) para o interior do Pará e para outros locais nesta quinta (26), sexta (27) e até mesmo na madrugada deste domingo (29) dependendo da localidade.

O secretário de Tecnologia da Informação do TRE/PA detalha que a distribuição é multimodal: “Em alguns locais do interior ela acontece através de aeronaves, helicópteros ou aviões, sobretudo nas aldeias indígenas de difícil acesso, como no sudoeste no arquipélago do Marajó.” Na região metropolitana, segundo Brito, a distribuição ocorre de forma antecipada e sem problemas.

