Empate coloca Grêmio com um pé na Série B

NÃO DEPENDE DE SI -Empate coloca Grêmio-RS com um pé na Série B

Tricolor cede empate ao Corinthians e Segundona fica mais perto

O Grêmio está com a ‘corda no pescoço’ e em situação bastante delicada para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro.

Neste domingo (5), o Corinthians ainda apertou o ‘nó da corda’ do Tricolor Gaúcho, com um empate em 1 a 1, na Arena Corinthians, em São Paulo (SP).

Apesar das provocações corintianos antes do jogo, foi o Grêmio que saiu na frente com Diego Souza no primeiro tempo, mas o meia Renato Augusto empatou o jogo com um golaço.

O Corinthians chega a 57 pontos, em 37 jogos e pode ser ultrapassado pelo Fortaleza-CE, que joga diante do Cuiabá-MT, nesta segunda-feira (6). Já o Grêmio-RS tem 40 pontos e precisa torcer contra o Dourado e também o Juventude-RS, que amanhã pega o São Paulo-SP.

Para não ser rebaixado amanhã, o Grêmio precisa torcer contra Cuiabá-MT e Juventude-RS, para que não vençam seus jogos, e poder ter chances na última rodada, quando recebe o Atlético-MG em casa.

