Empresa de turismo pega fogo e três morrem presos em incêndio

Foto: Reprodução | Anselmo dos Santos Bezerra, de 36 anos, Flávio Alves da Silva, de 33 anos e Rivaldo Oliveira Lopes, de 26 anos dormiam quando começou o incêndio.

Uma empresa de turismo pegou fogo e três homens morreram carbonizados na madrugada deste domingo, em Sorriso (398 km de Cuiabá). Eles foram identificados como Anselmo dos Santos Bezerra, de 36 anos, Flávio Alves da Silva, de 33 anos e Rivaldo Oliveira Lopes, de 26 anos.

Era por volta das 3h40 quando a Polícia Militar, em rondas pela rua Passo Fundo, avistou o estabelecimento em chamas. De imediato o Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o incêndio.

Testemunhas relataram que ouviram gritos vindos do interior do prédio. Quando os militares chegaram encontraram os corpos parcialmente carbonizados dentro do banheiro.

O local funciona como uma estadia para a empresa de turismo, onde os passageiros pernoitam antes de iniciar a viagem.

A Polícia Civil investiga as causas do incêndio.

