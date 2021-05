Empresa oferece 50 mil de recompensa por informação de avião furtado

(Foto:Reprodução) – Na manhã desta quinta-feira (27), por volta das 6h30, criminosos furtaram uma aeronave na cidade de Ourilândia do Norte, sudeste do Pará.

Uma recompensa de 50 mil está sendo oferecida por qualquer informação que leve até o seu paradeiro.

A aeronave PTJDM, que pertence a empresa Piquiatuba Táxi Aéreo, de Santarém, foi roubada por 5 pessoas que chegaram, em uma Hilux prata, no local em que o avião se encontrava. Os criminosos decolaram de Ourilândia com destino desconhecido. Imagens do circuito interno de segurança do aeroporto mostram parte da ação dos bandidos.

Segundo informou a empresa, a aeronave estava baseada na cidade de Ourilândia para atender um contrato com a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI).

Para repassar informações sobre o paradeiro da aeronave a empresa disponibilizou os seguintes contatos:

(93) 991217799

(93) 988083083

(93) 991052335

Com informações Portal O Giro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...