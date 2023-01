Após perseguir van, polícia apreende 18 quilos de cocaína e maconha no sudeste do Pará

Drogas foram apreendidas em Marabá — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Droga seria levada de Marabá para Canaã dos Carajás. Investigações seguem para identificar e prender suspeitos.

A Polícia Civil apreendeu mais de 18 kg de drogas dentro de uma van em Marabá, sudeste do Pará. Os cerca de 8 kg de cocaína e 10 kg de maconha foram encontrados após o veículo ser perseguido pela polícia. Até esta quinta-feira (26), nenhum suspeito foi preso.

Após investigações, os policiais identificaram na terça-feira (24) que uma carga de droga estaria sendo transportado por uma, que saíra da rodoviária de Marabá com destino para Canaã dos Carajás. A ação policial foi divulgada na quarta (25).

“Por conta disso, o veículo foi perseguido, recebeu voz de parada e, após revistas no bagageiro, foi encontrada uma caixa com forte odor oriundo das drogas”, informou PM. Não houve prisão.

As drogas foram levadas para a Seccional Urbana de Marabá para os procedimentos cabíveis e o caso segue em investigação “para identificar com precisão o remetente da droga, bem como quem receberia o entorpecente em Canaã dos Carajás com objetivo de prender os envolvidos e desarticular a organização criminosa”, informou a polícia. (Com informações dó g1 Pará).

Jornal Folha do Progresso em 26/01/2023/16:38:48

