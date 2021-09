Empresário Brenda morto dentro do estabelecimento reagiu a um assalto em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

LEIA MAIS: Dono do mercado Brenda é morto dentro do estabelecimento em Novo Progresso

Conforme informação da policia que investiga o caso, dois homens armados chegaram no estabelecimento por volta das 17h45mn desta terça-feira 31/08 com uma motocicleta anunciaram o assalto, tentaram roubar os cordões da vitima que reagiu o assalto e foi atingida por um disparo de arma de fogo.

O empresário dono do Mini Box Brenda que foi baleado e morreu a caminho do Hospital reagiu a um assalto.

