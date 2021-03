Empresário da Moda & Cia morre de covid-19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto:Reprodução Facebook) – O empresário Adenilson Ramos (Denilson) dono da empresa “Moda & Cia”, Novo Progresso, PA , morreu na tarde desta sexta-feira de covid-19. A morte foi confirmada via rede social por amigos. Adenilson estava internado na UTI do hospital Regional em Itaituba.

