NOVO PROGRESSO- Polícia Civil prende dois suspeitos de participação no assalto da loja Panelão Caça e Pesca.

Já no dia 12 de março de 2021, foi possível prender o segundo suspeito de participação no roubo, sendo ele identificado como Paulo, de alcunha Paulinho. Os acusados de participação no furto se encontram custodiados a disposição da justiça.

Pistolas e revolveres foram roubados dentro da loja – A polícia Civil De Novo Progresso, realizou na manhã do dia 10 de março de 2021, um mandado de prisão de um dos acusados de participação no assalto da loja de Caça e Pesca Panelão .

