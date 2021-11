Empresário é assassinado a tiros dentro de casa em Santarém

(Foto:Casa onde ocorreu o crime (Redes sociais)) – O Departamento de Homicídios da 16ª Seccional Urbana investiga o caso

O empresário Paulo da Silva Souza, de 47 anos, foi assassinado a tiros na madrugada deste sábado (13) no bairro Ipanema, em Santarém, município no Baixo Amazonas Paraense. Segundo a família da vítima, o homem ouviu um barulho e saiu do quarto para ver do que se tratava, momento em que foi atingido pelos disparos.

De acordo com o que foi levantado pela TV Tapajós, o crime foi na casa do empresário do ramo do crediário, na rua Nogueira Campos. De acordo com a filha da vítima, Natália Chaves, após ouvir o barulho de tiros, o restante da família se trancou no quarto e, por isso, ninguém mais ficou ferido. Ainda não se sabe se objetos foram levados da casa.

“Os disparos foram contra o meu pai, nós não vimos, só demos falta de uma quantia em dinheiro. Fomos pegos de surpresa, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Meu pai tinha 47 anos, a vida toda pela frente, ele era muito bondoso com todos. Só queremos que a justiça seja feita!”, disse Natália, emocionada.

A Polícia Civil esteve na residência onde ocorreu o crime na manhã deste sábado e continua as investigações para descobrir as causas do crime, por meio do Departamento de Homicídios da 16ª Seccional Urbana.

Por:O Liberal

14.11.21 11h38

