Empresário é assassinado, em crime passional, em Goianésia do Pará

Marcão, como era conhecido, foi assassinado a golpes de facão. A polícia abriu investigação para prender o homicida que está foragido. (Foto:Reprodução / Portal Tailândia)

Ele foi assassinado nesta segunda-feira (25) no sudeste estadual

Policiais disseram que o empresário José Marcos de Sousa Barbosa, mais conhecido em Goianésia do Pará, como Marcão, foi assassinado nesta segunda-feira (25), a golpes de facão.(As informações são do O Liberal).

O crime teria motivação passional e foi cometido por Gildo Cordeiro Nunes, 35 anos, casado e pai de três filhos. No entanto, a polícia não esclareceu a situação de envolvimento entre a vítima e o acusado.

Na literatura jurídica, o crime passional é um tipo de homicídio, ou seja, com o término da vida de uma pessoa causada por outra, mas com a peculiaridade de haver relação afetiva entre as partes, o que pode ser sexual ou não, inclusive, considera-se o sentimento possível de amor ou ódio. Também se considera a violenta emoção (paixão) prevista no artigo 121 da Parte Geral do Código Penal.

De acordo com relato da polícia, Gildo desferiu golpes de facão contra a vítima no final da rua H, no bairro Sol Nascente. A vítima, muito conhecida na cidade, foi socorrida, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos sofridos e morreu no Hospital Regional de Tucuruí, na mesma região do sudeste do estado.

A polícia abriu investigação para prender o homicida que está foragido.

