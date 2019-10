Empresário Progressense localiza destroços de avião que caiu há 40 anos com seu pai

(Foto:Reprodução)- Edson Coelho Silva (Negão D Gold) e familiares das vitimas reconhecem destroços de avião que desapareceu há 40 anos durante voo para Cuiabá (MT).

Na aeronave estavam quatro pessoas. Comandante Dante Torraca(piloto),Comandante Rovaris (co piloto) e os passageiros “Manoel Abreu Silva e José Borges”.

Assista ao Vídeo;

Conforme repassou ao Jornal Folha do Progresso, o ex-vereador Mauro César Bresciani de Novo Progresso, que acompanhou a ida até o local onde aeronave “Cessna 180, prefixo PT-BHG” foi encontrada, há cerca de um ano, pelo trabalhador rural conhecido por Paraná (Rubens), que é morador da comunidade de 3 Bueiros [Flona Aruri)- somente aeronave e documentos e roupas das vitimas foi encontrado, não havia vestígio de vitimas. Rubens encontrou documentos e guardou para tentar encontrar parentes das vitimas.

Neste tempo os documentos encontrados foram repassado e divulgados , até chegar no filho de uma das vitimas, o empresario Negão da D Gold que reconheceu ser de seu pai “Manoel Abreu Silva”. Negão repassou a Mauro César a missão de localizar os parentes dos outros envolvidos, e neste domingo (29), chegaram até o local que é de difícil acesso.

Assista ao Vídeo;

Reunidos os parentes do Piloto,co piloto Negão e Mauro com ajuda de um guia na companhia do seu Rubens chegaram até o local neste domingo 29 de Setembro de 2019, não foi encontrado vestígio dos corpos, somente roupas,disse.

A aeronave havia decolado da cidade de Itaituba (PA) com destino a Cuiabá (MT), em meados de 1979. “Manoel Abreu Silva” pai do empresário Progressense Edson Coelho (Negão da Dgold) , estava baleado e seguia para atendimento médico em Cuiabá no estado do Mato Grosso, outro passageiro ” José Borges” estava na aeronave que após decolar de Itaituba distante 400 quilometros de Novo Progresso, com 30 minutos desapareceu em 1979. Após 40 anos foi localizada por um morador da Unidade de Conservação Aruri no município de Itaituba, próximo ao distrito de Caracol, a cerca de 30 quilômetros da BR-163, local de difícil acesso.

Neste domingo (29), parentes das vítimas reconheceram, os destroços da aeronave , quatro pessoas morreram.

*Aeronáutica tomou conhecimento da localização da aeronave e informou que vai visitar o local.

Atualizada às 07:23:21/01/10/2019

Por:ADECIO PIRAN PARA O JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

