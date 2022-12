Operação “Carga Pesada” prende um em Novo Progresso e seis em Itaituba,um no MT por desvio de cargas no Pará e Mato Grosso

Oito suspeitos são presos por desvio de cargas no Pará e Mato Grosso – (Foto: Divulgação Policia)

O Processo segue em sigilo de justiça os nomes dos envolvidos não foi divulgado pela polícia.

As investigações continuam, para elucidar o caso e responsabilizar os demais envolvidos

Seis prisões ocorreram em Itaituba, uma em Novo Progresso, ambas no Pará; e a última na capital mato-grossense.

Oito pessoas foram presas, nesta terça-feira (20), sob suspeita de participação em uma organização criminosa investigada por desvio de cargas de soja e milho em grãos e fertilizantes de empresas que atuam ao longo da rodovia BR-163 (Cuiabá-Santarém), nos estados do Pará e Mato Grosso. Seis prisões ocorreram em Itaituba, uma em Novo Progresso, ambas no Pará; e a última na capital mato-grossense. Todas no âmbito da 4ª fase da Operação “Carga Pesada”, da qual a Polícia Civil do Pará participou.

As equipes policiais também deram cumprimento a sete mandados de busca e apreensão expedidos contra os envolvidos. Na ação policial, foram apreendidas uma pistola, uma espingarda e três veículos. As medidas cautelares expedidas pela Justiça também possibilitaram o bloqueio de bens e valores, equivalentes a R$ 10 milhões.

Após o cumprimento dos mandados, os suspeitos foram encaminhados à unidade policial para os procedimentos de praxe e colocados à disposição do Poder Judiciário. As investigações continuam, para elucidar o caso e responsabilizar os demais envolvidos.

Integração

A Operação Carga Pesada contou com a participação de policiais civis da 15ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp), lotados na Seccional Urbana de Itaituba; de delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deam) e à Criança e ao Adolescente (Deaca) de Itaituba, e delegacias dos municípios de Jacareacanga e Trairão, e de Castelo dos Sonhos, distrito de Altamira. O trabalho integrado também contou com a ação da Polícia Civil de Cuiabá.

