Empresários reclamam de “armadilha” após serem levados por Bolsonaro ao STF

Bolsonaro durante a reunião no Supremo Tribunal Federal (Reprodução)

O encontro que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) proporcionou entre empresários e o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta (7), para discutir o fim do isolamento social foi considerado como uma “armadilha” por alguns dos empresários presentes.

A informação foi divulgada pelo colunista Guilherme Amado, da Revista Época.

Durante a manhã, Bolsonaro fazia uma reunião com membros do Coalizão Indústria, grupo formado por alguns dos principais ramos industriais do Brasil. No meio dela, um de seus assessores telefonou para o Supremo e Toffoli concordou em receber o presidente e a comitiva de empresários.

