PRF inicia Operação Carnaval 2021 nesta sexta-feira no Pará

PRF inicia Operação Carnaval 2021 no Pará — Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

A intensificação das fiscalizações vão até quarta-feira (17) e tem como objetivo manter a mobilidade e a segurança viária.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta sexta-feira (12) a operação Carnaval 2021. A ação de fiscalização e monitoramento do trânsito nas rodovias federais vai até quarta-feira (17).

A ação tem como objetivo, diminuir o número de acidentes graves, feridos e mortos durante o período carnavalesco, onde há um aumento do fluxo de veículos e passageiros nas estradas.

No Pará, a BR-316 terá uma atenção maior dos agentes rodoviários federais por ser a rodovia que concentra o maior número de veículos e de acidentes no estado.

Os trechos entre Castanhal e Santa Maria do Pará, além da BR-308 no trecho que interliga os municípios de Capanema e Bragança, são pontos críticos na rodovia.

Viagem segura

A PRF orienta os usuários de rodovias que antes de viagens curtas, é necessário realizar a revisão preventiva do veículo, mesmo que seu veículo seja novo, o que inclui a checagem dos pneus, do sistema de iluminação, sistema de suspensão, dos equipamentos obrigatórios , do nível do óleo e do radiador, entre outros itens.

Ainda de acordo com a PRF, os condutores precisam ter atenção ao ingressar na rodovia. Respeitar os limites de velocidade, manter distância de segurança em relação aos demais veículos, ultrapassar apenas quando houver plenas condições de segurança e não desviar a atenção do trânsito. O uso do cinto de segurança e da cadeirinha para crianças é imprescindível – esses equipamentos podem fazer a diferença em caso de acidente. Em caso de emergência, ligue 191.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...