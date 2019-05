Enem 2019 recebe 5 milhões de inscrições; prazo termina na sexta

Provas do Enem 2019 acontecem nos dias 3 e 10 de novembro. — (Foto: Ares Soares/Unifor)

Exame será aplicado em dois domingos: 3 e 10 de novembro. Candidatos que conseguiram isenção da taxa também devem se inscrever.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 já recebeu, até as 11h40 desta quinta-feira (16), 5 milhões de inscrições. O balanço foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que organiza a prova.

O prazo termina nesta sexta-feira (17), às 23h59. Os candidatos devem fazer o cadastro no site oficial do exame (https://enem.inep.gov.br/participante/#!/inicial).

Neste ano, a taxa de inscrição custa R$ 85 e deve ser paga entre os dias 6 e 23 de maio, em agências bancárias, casas lotéricas e correios. Atenção: mesmo aqueles estudantes que obtiveram a isenção da taxa devem se inscrever no Enem.

É necessário entrar no site do exame e informar o número do CPF e do RG. Será criada uma senha de acesso que também permitirá verificar o cartão de confirmação e os resultados do candidato. Também é preciso ter um número de celular e um e-mail válidos para que o Inep envie comunicados.

Segundo o órgão, até esta sexta será possível atualizar dados de contato, trocar o município de provas, mudar a opção de língua estrangeira e alterar atendimento especializado e/ou específico.

Para os candidatos que precisam dessa atenção diferenciada, como pessoas com deficiência ou lactantes, a solicitação deve ser feita também até 17 de maio.

Entre 20 e 24 de maio, será possível fazer a solicitação de atendimento pelo nome social – caso o participante transexual prefira não ser chamado pelo nome do registro civil.

Inscrições via celular

O Inep verificou que seis em cada dez pessoas fizeram a inscrição por meio de celulares ou tablets. “Em 2018, apenas 30% dos inscritos usaram as plataformas móveis”, informou a organização da prova.

Local de prova

O cartão de confirmação será disponibilizado só em outubro. Nele, haverá um resumo das principais informações para o candidato: número de inscrição; data, hora e local das provas; dados sobre atendimento especializado (se solicitado); e opção de língua estrangeira (inglês ou espanhol).

Estrutura da prova

O exame ocorrerá em dois domingos: 3 e 10 de novembro. No primeiro dia, serão aplicadas as provas de:

linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias.

duração: 5h30

No segundo domingo, dia 10 de novembro, será a vez das questões de:

ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias.

duração: 5h

Novidades da edição 2019

Neste ano, há as seguintes novidades:

novo sistema de inscrição;

inclusão opcional de foto na inscrição;

espaço com linhas para rascunho da redação;

espaço para cálculos no final do caderno de questões;

surdos, deficientes auditivos e surdocegos poderão indicar, na inscrição, se usam aparelho auditivo ou implante coclear;

lanches levados pelos candidatos serão revistados.

Calendário

Inscrições: 6 a 17 de maio

Pedido de atendimento especial: 6 a 17 de maio

Pedido de uso de nome social: 20 a 24 de maio

Pagamento da taxa de inscrição: 6 a 23 de maio

Provas: 3 e 10 de novembro

Gabarito: 13 de novembro

Resultado individual: janeiro de 2020

