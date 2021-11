Caminhoneiro morre preso às ferragens após veículo tombar, município de Trairão (PA)

(Foto:Reprodução) – Até o momento, a hipótese é que o condutor da carreta que transportava soja teria perdido o controle do veículo e tombou na rodovia

Um grave acidente de trânsito tirou a vida de um caminhoneiro na manhã deste domingo (28), em um trecho da rodovia BR-163 que corta o município de Trairão, sudoeste do Pará. O homem, ainda não identificado, morreu preso às ferragens do veículo de carga.

Segundo o 15º Batalhão (BPM), o caso foi perto do distrito de Bela Vista do Caracol, e o pelotão destacado que atua na comunidade foi ao local do acidente e constataram a morte do motorista. Até o momento, a hipótese é que o condutor da carreta que transportava soja teria perdido o controle do veículo e tombou na rodovia.

A Polícia Militar informou a Polícia Civil do município, que acionou o Núcleo Avançado do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e o 7º Grupamento Bombeiro Militar (GBM), ambos com sede em Itaituba. Segundo os bombeiros que fizeram o trabalho de desencarceramento, devido à distância de quase 150 km e a travessia do Rio Tapajós entre os municípios, a operação durou várias horas, mas concluída com êxito e o corpo da vítima foi levado ao necrotério.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...