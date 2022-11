Enem 2022: veja o que fazer na véspera da prova, que acontece neste domingo (13)

(Foto: Reprodução) – “É esperado que o aluno já tenha estudado o que tinha para estudar. Então, agora é hora de descansar, de abstrair um pouco. Ele pode usar o dia para separar os documentos, preparar o lanche que vai levar no dia, conferir a previsão do tempo, rever a rota até a escola, conferir se as canetas pretas estão riscando, coisas assim”, sugere Pedro Marinho, coordenador do Cursinho Popular de Valinhos, no interior de São Paulo.

Ele também lembra a importância de ter uma boa noite de sono antes do exame.

“O aluno também deve dormir bem na véspera da prova. Um aluno descansado tem mais chances de se sair melhor do que aquele que virou a noite revisando conteúdo”, lembra ele.

Outro ponto de atenção é a alimentação. A nutricionista, Ana Paula Carneiro, do Colégio Azul e Branco, em Porto Alegre, recomenda que o estudante faça refeições balanceadas, evitando comidas mais gordurosas, para ajudar na digestão.

Tensão pré-Enem?

Para desestressar, o pesquisador e médico Marcelo Demarzo, coordenador da especialização em mindfulness da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), ensina dois exercícios:

Local de prova, horários e o que levar

Primeiro dia do Enem 2022: 13 de novembro (domingo)

*45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol);

*45 questões de ciências humanas; e redação.

Horários de aplicação (no fuso de Brasília):

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas no 1º dia: 19h

Término das provas no 2º dia: 18h30

O candidato só pode sair com o Caderno de Questões nos últimos 30 minutos que antecedem o término da prova.

Locais de prova

O local do exame consta do Cartão de Confirmação da Inscrição de cada participante, que pode ser acessado em https://enem.inep.gov.br/participante/. A orientação do Inep é chegar às 12h no local de prova.

O documento também traz dados como: idioma escolhido para a prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol), datas do exame e solicitações de atendimento especializado (como adaptações para pessoas com deficiência).

O Inep recomenda que o candidato imprima o “cartão” e o leve no dia do Enem, mas isso não é obrigatório.

Cartão de confirmação de inscrição do Enem 2022 traz endereço da realização do exame — Foto: Reprodução

Dica: Veja com antecedência como chegar ao local de prova, calculando o tempo que levará usando o meio de transporte planejado. Não se esqueça que, aos domingos, a frota de ônibus e trens, geralmente, é reduzida. Então, se possível, o ideal é, neste sábado (12), percorrer o caminho todo até onde fará o exame e, assim, se organizar melhor no dia.

O que levar no dia da prova

*RG ou outro documento oficial com foto (documentos digitais também são válidos);

*Álcool em gel;

*Máscara de proteção facial (só não é obrigatória em locais que liberaram o uso em ambientes fechados);

*Caneta esferográfica preta fabricada em material transparente;

*Cartão de confirmação de inscrição;

* Lanche; e

*Água em garrafa transparente (a embalagem não deve ter rótulo).

Exemplos de documentos digitais de identificação que serão aceitos pelo Inep:

*e-Título,

*Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital; e

*RG Digital.

Atenção: O candidato deve apresentar o aplicativo oficial ao fiscal — capturas de tela não serão válidas. Após a entrada na sala de aula, o uso do celular continuará vetado.

O que não pode levar no dia prova

Telefones celulares, calculadoras ou qualquer equipamento eletrônico devem ser desligados e guardados no envelope porta-objetos antes de entrar na sala de provas. Caso algum som seja emitido dos aparelhos durante a prova, o candidato será eliminado;

*Qualquer dispositivo que receba imagens, vídeos ou mensagens;

*Óculos escuros, bonés, chapéus, viseiras ou gorros;

* Bebidas alcoólicas, cigarro e/ou drogas ilícitas.

Atenção: O envelope porta-objetos, lacrado e identificado, deve ser mantido debaixo da carteira desde o ingresso na sala de provas até a saída definitiva do local de provas.

A partir das 13h (horário de Brasília), é permitido ir ao banheiro, mas desde que acompanhado pelo fiscal.

Por:Jornal Folha do Progresso em 12/11/2022/07:05:53 com G1

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...