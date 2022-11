Homem é encontrado morto em bairro de Santarém com sinais de agressão

Kennedy, conhecido popularmente como “Sky”, foi encontrado sem vida vários sinais de agressão — Foto: Redes Sociais

O corpo foi encontrado no beco Santa Cruz entre a avenida Tapajós e 24 de Outubro. Uma guarnição da polícia foi acionada via Núcleo Integrado de Operação (Niop).

Um homem de foi encontrado morto com sinais de agressão física na manhã desta sexta-feira (11) no Bairro Laguinho em Santarém, oeste do Pará. O corpo foi encontrado no beco Santa Cruz entre a avenida Tapajós e 24 de Outubro.

Uma guarnição da polícia foi acionada por volta das 5h30 via Núcleo Integrado de Operação (Niop), após denúncia de moradores de que havia uma pessoa em cima de uma calçada desacordado e ensanguentado.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem, identificado pelo prenome Kennedy, conhecido popularmente como “Sky”, com vários sinais de agressão. O óbito foi constatado pelo médico socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A vítima era conhecida na cidade e trabalhava como montador de antena parabólica, por isso o apelido “Sky”. O homem era dependente químico, informou a polícia.

A Polícia Civil foi informada sobre o caso e encaminhou para a Polícia Científica para as providências legais. (Com informações do g1 Santarém e região — PA).

