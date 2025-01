ENEM- Confira o perfil e as cidades de quem obteve nota mil na redação

Redações com nota máxima foram registradas nos estados de Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo

Ao todo, 12 participantes alcançaram a nota máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 13 de janeiro, pelo Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

As redações com nota mil foram registradas nas seguintes cidades: Araçatuba (SP), Baraúna (RN), Belo Horizonte (MG), Belo Jardim (PE), Brasília (DF), Goiânia (GO), Jaguaribe (CE), Maceió (AL), Niterói (RJ), Rio de Janeiro (RJ), São Luís (MA) e Virginópolis (MG).

Entre os 12 estudantes que obtiveram a nota máxima, a maioria era mulher, com oito redações alcançando os mil pontos. Além disso, um dos participantes é da rede pública.

*A média da redação deste ano foi de 660 pontos, representando um aumento em relação à média registrada em 2023 (645 pontos).

*No total, 4.483 participantes da rede pública atingiram notas entre 950 e 980 na redação e 215 alcançaram pontuações entre 980 e mil.

As vistas pedagógicas das redações serão publicadas na Página do Participante em março de 2025.

