Ação da PM desmantela boca de fumo em Santarém-PA

(Foto: Reprodução) – Uma ação da Polícia Militar foi efetuada por volta das 17h de segunda-feira (13) no combate à criminalidade em Santarém.

O serviço de inteligência da polícia recebeu a informação sobre a existência de um grande fluxo de usuários em uma residência na Avenida Tupaiulândia do bairro São José Operário.

O ponto comercial dos produtos ilícitos é conhecido como a “Vila do Gato Preto”. Diante desta informação a PM se deslocou para averiguar. No momento em chegou foi possível visualizar a venda de entorpecentes.

Durante abordagem, um dos suspeitos correu e deixou cair dinheiro e drogas. Em seguida, os militares solicitaram apoio de outras guarnições do 35º BPM e 3º BPM para a realização do cerco e as devidas diligências.

No imóvel, os policiais apreenderam diversos materiais utilizados para a comercialização dos entorpecentes, entre eles, uma quantia alta de dinheiro em espécie, substâncias aparentando-se pedra de crack, maconha e cocaína, sacolas plásticas, parafusadeira com bateria, lixa esmerilhadora, câmera de segurança, aparelhos celulares, relógios, isqueiros, mochila, bicicletas, rádio amador, máquina de pagamento de cartão, discos diamantados, balanças de precisão, caixa de isopor, munição, dixavador, nebulizador, caixa de som bombox, além de cartão de crédito e uma carteira da OAB.

Após o flagrante seis suspeitos de tráfico de drogas foram conduzidos para a 16ª Seccional de Polícia Civil de Santarém sendo um deles adolescente na condição de usuário. Porém, somente Lucas Gabriel Souza da Silva, 26 anos e Gabriel Rodrigues Raposo, 22 anos foram transferidos nesta terça-feira (14) para a Penitenciária Silvio Hall de Moura.

Matéria em atualização

Fonte: O Impacto – colaborou Portal Encontro das Águas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/01/2025/14:34:53

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...