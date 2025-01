Entenda planos de Neymar ao jogar no Santos e como volta ao Brasil pode ser trampolim para Europa

(Foto: AFP) – Neymar no Al Hilal

Prestes a completar 33 anos, Neymar negocia a rescisão com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, para jogar no Santos no primeiro semestre de 2025. Mas o plano ao voltar ao Brasil é ficar pouco tempo.

O craque e seu estafe entendem que, no clube onde foi revelado, teria o carinho e o espaço para voltar a jogar, se recuperar da grave lesão no joelho, e voltar à velha forma, atraindo novos mercados.

Com vínculo junto ao Al Hilal até o fim do Mundial de Clubes em julho, Neymar tenta antecipar a saída, pois está fora dos planos do técnico Jorge Jesus exatamente pela questão física.

No Brasil, e no Santos, poderia se recondicionar, voltar a ser chamado pela seleção brasileira, e decidir se faria a preparação para a Copa do Mundo no Brasil ou fora, a partir do meio do ano.

Para isso, as ofertas teriam que ser de clubes competitivos. Até agora, além do Santos, apenas o Chicago, da MLS, fez oferta, já desconsiderada.

Como estará livre no meio de 2025, Neymar terá um outro valor de mercado se estiver em alto nível, e decidirá onde quer jogar. Primeiro, no Santos, que está pronto para repatriá-lo.

A questão financeira não será entrave, pois o objetivo do atacante é jogar e voltar à sua forma. O clube paulista, porém, prepara um projeto para bancar o craque por mais de seis meses.

Para isso, o estafe de Neymar negocia rescisão com o Al Hilal sem abrir mão de todo o dinheiro que tem a receber até junho: 65 milhões de dólares.

