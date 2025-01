De piloto da Gol a dono de cafeteria famosa em Manaus, conheça os suspeitos de espancar policial federal

(Foto: Reprodução Instagram) – Em um caso que chocou a capital amazonense, novos detalhes surgem sobre os seis homens suspeitos de espancar um agente da Polícia Federal em Manaus, ocorrido na madrugada do último sábado (18) na Avenida Mário Ypiranga Monteiro.

O grupo faz parte do motoclube “Casacos de Couro” e é alvo da Operação Última Marcha, deflagrada na quarta-feira (22). Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em imóveis de luxo, e motos e documentos foram apreendidos.

Quem são os envolvidos?

Bruno Farias dos Santos, 37 anos, piloto de aeronaves

De acordo com as investigações, Bruno é piloto de aeronaves comerciais, atualmente trabalhando como copiloto na Gol. Ele foi identificado como o condutor da picape Ram usada para bloquear o veículo do agente federal, em conluio com os demais agressores. A picape está no nome do pai de Bruno, Gibson Alves dos Santos, proprietário de uma famosa clínica de psicologia especializada em avaliação para motoristas.

Alexsandre Linhares do Nascimento, 39 anos, consultor

Alexsandre, que informou à polícia trabalhar como consultor, é membro ativo do motoclube e estava conduzindo uma das motocicletas no dia do ataque.

Vítor Mendonça de Souza Vieiralves, 39 anos, funcionário público

Analista jurídico da Defensoria Pública do Amazonas e empresário, Vitor estava no local do crime, e sua moto foi atropelada pelo agente federal durante a tentativa de fuga. Conforme as investigações, ele estava em conluio com os demais motoqueiros e perseguiu o agente federal com os demais, antes de ser atropelado.

Aldo Bittencourt Chã Neto, 38 anos, dono de cafeteria

Dono do Kalena Café, com unidades em Adrianópolis e Laranjeiras, Aldo é filho de um médico e de uma juíza do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-AM).

Leonardo de Souza Castelo Branco, 44, empresário

Empresário, ele foi identificado como membro do motoclube presente no local da agressão. Apesar disso, a motocicleta que ele conduzia está registrada no nome de sua mãe. Leonardo tem registrada em seu nome uma franquia da loja de calçados femininos Schutz, localizada no Manauara Shopping.

Ícaro Pinheiro Braga, 41

Sócio do restaurante Salomé Grill, no Millennium Shopping, Ícaro é proprietário de uma Harley-Davidson que estava no local do crime.

Investigação e medidas judiciais

A PF pediu a prisão temporária de cinco dos investigados: Alexsandre Linhares, Aldo Bittencourt, Vítor Vieiralves, Leonardo Castelo Branco e Bruno Farias. Ícaro Pinheiro foi apenas alvo de busca e apreensão, pois sua presença no local não foi confirmada pelas imagens. A Justiça, entretanto, negou os pedidos de prisão preventiva.

As acusações incluem tentativa de homicídio qualificado, roubo majorado (da carteira funcional do agente da PF) e associação criminosa. As penas podem ultrapassar 20 anos. O caso segue em investigação para esclarecer a real motivação do crime e confirmar possíveis conexões da agressão com operações realizadas pela PF na semana anterior, que apreendeu diversos veículos de luxo em Manaus.

