Equatorial Pará cadastra para troca de geladeiras em Santarém

A Caravana da Equatorial, com vários serviços, ocorrerá na praça São Sebastião e irá atender famílias de baixa renda

Durante os dias 20, 21, 22 e 23 de novembro, a Equatorial Pará realizará o cadastro para o programa de troca de geladeiras em Santarém. O objetivo do programa é oportunizar mais economia de energia ao cliente contemplado com a troca de uma geladeira antiga por um modelo novo e mais eficiente. A empresa vai disponibilizar 50 novos refrigeradores para serem trocados.

O cadastro acontecerá na Praça São Sebastião nos dias 20 a 22 de novembro, das 8h às 12h e das 14h às 18h; e no dia 23, quinta-feira, será das 8h às 12h, pois o sorteio será às 18h no mesmo local.

O gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Gilliard Vaz, enfatiza que o programa é uma ótima oportunidade para que os clientes de baixa renda tenham em casa um eletrodoméstico mais econômico. “O programa E + Geladeira Nova consiste justamente em oferecer mais recursos para que o cliente faça o uso racional de energia elétrica, por isso, no sistema de troca de refrigeradores ele entrega a geladeira antiga para ganhar uma nova de modelo mais eficiente com garantia do Selo Procel”, explica.

QUEM PODE PARTICIPAR?

Os requisitos para que os cidadãos possam se cadastrar e concorrer à geladeira nova é que o cliente seja residencial e titular da conta contrato. E que esteja em dia com as contas de energia. Cumprindo esses requisitos, basta comparecer com os documentos de identificação e número da conta contrato para efetivar o cadastro e participar do sorteio.

GELADEIRAS MAIS ECONOMICAS

As geladeiras disponibilizadas nas ações da Equatorial Pará possuem o Selo A de Eficiência Energética do PROCEL, isso significa que elas podem ser até 40% mais econômicas se comparadas a um refrigerador velho, em mau estado de conservação e com as borrachas de vedação deterioradas.

MAIS SERVIÇOS

Na ação, também será possível realizar troca de lâmpadas, cadastro nas tarifas social e rural de energia elétrica. Além de negociar débitos em atraso com condições especiais.

Para garantir a inscrição no programa de tarifa social, o cliente precisa levar RG, CPF e o Número de Inscrição Social (NIS) atualizado. Já para conseguir negociar os débitos em atraso, o morador precisa ser o titular da conta de luz e apresentar documentos pessoais. Na troca de lâmpadas, será necessário levar até cinco lâmpadas fluorescente ou incandescentes para trocar por modelo mais econômicos, como as de LED.

SERVIÇO

E+ Geladeira em Santarém

Local dos cadastros: Praça São Sebastião

Data e horário: De 20 a 22, das 8h às 12 e das 14h às 18h e dia 23, das 8h às 12h.

Sorteio: 23 de novembro, às 18h.

Fonte:Equatorial Pará

