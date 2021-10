Equipamentos ortopédicos e de fisioterapia são apreendidos em micro-ônibus no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ao menos 71 equipamentos ortopédicos e de fisioterapia foram apreendidos em São Geraldo do Araguaia pela Servidores da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) na quarta-feira (20). A carga era transportada escondida em caixas sob bancos de um micro-ônibus e tinham nota fiscal irregular.

You May Also Like