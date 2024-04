Mulher fica com faca encravada no pescoço após brigar com ex

(Foto: Reprodução/PMGO)- Segundo a PM, homem tentou matar a ex e agrediu a filha dela com um machado. Suspeito foi preso durante a fuga

Uma mulher de 40 anos teve uma faca encravada no pescoço durante uma briga com o ex-companheiro, em Mineiros, no Sudoeste goiano. Além de tentar matar a ex-companheira, o homem também agrediu a filha dela, de 17, com um machado. Ele foi preso ao tentar fugir.

O caso aconteceu durante a madrugada desta segunda-feira (15/4). De acordo com a Polícia Militar, após serem acionados, encontraram a mulher com a faca no pescoço aguardando socorro médico.

A adolescente relatou aos militares que a mãe estava separada do padrasto havia cerca de um mês e que, por volta das 3h, ele esteve na casa dela para pegar algumas roupas. A entrada do homem na casa foi autorizada pela jovem e pela irmã, pois a mãe se encontrava na casa de uma tia.

Violência contra a ex e as filhas dela

Segundo a adolescente, após o padrasto retirar as roupas, ela e a irmã foram dormir e já acordaram com o homem agredindo a mãe no quarto com um machado nas mãos. Uma delas pegou uma faca para que a mãe se defendesse e, em seguida, as três conseguiram empurrar o suspeito, mas ele tomou a faca e a cravou no pescoço da mãe. A jovem também foi agredida com um golpe de machado na cabeça que lhe causou uma lesão e um corte no braço.

Ainda de acordo com a adolescente, após o padrasto acreditar que havia matado a ex-companheira, ele fugiu do local em um carro modelo Gol. Os policiais militares conseguiram localizar e prender o suspeito. A Polícia Civil continua investigando o caso.

A vítima recebeu os primeiros procedimentos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mineiros e foi transferida para o Hospital Estadual em Jataí. A unidade hospitalar informou que a paciente foi submetida a procedimento cirúrgico. Na manhã desta terça-feira (16/4) a mulher continua internada, e o estado de saúde dela é regular.

Fonte: FA Notícias Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/04/2024/15:53:09

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

