Escola “Tancredo Neves” suspende aulas presenciais após caso de covid-19 em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Reforçamos o compromisso com nossos alunos e equipe, e por esse motivo, não haverá prejuízos no calendário letivo.

Durante este período as atividades deverão ser enviadas através do aplicativo Whatsapp.

A escola Municipal Tancredo Neves Localizada no bairro de Jardim Planalto em Novo Progresso (PÁ), suspendeu, nesta quinta-feira 14 de outubro de 2021, as aulas presenciais pra todas as turmas.

You May Also Like