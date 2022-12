Esposa flagra marido indo embora com amante e joga as roupas dele na poça de lama na rodoviária de Novo Progresso;Videos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um vídeo postado nas redes no inicio da note desta segunda-feira, 19 de dezembro de 2022, mostra a revolta de uma mulher (não identificada), que ao descobrir que o marido está indo embora com a amante na rodoviária de Novo Progresso, joga as roupas na lama, em frente ao ponto de carga e descarga da rodoviária municipal de Novo Progresso.

You May Also Like