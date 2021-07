Esposa libera marido para transar com a mãe: “homem feliz”

Jovem diz dividir o marido com a própria mãe |Foto: Reprodução/TikTok

Um relacionamento a três já é considerado diferente dos padrões para muita gente, mas se a terceira pessoal for a própria sogra? No Tiktok, um vídeo traz essa polêmica e tem agitado os debates sobre o assunto.

O relacionamento trisal é e tem sido um dos mais polêmicos de todos os tabus tanto no presente e em sociedades antigas. Em alguns países essa pratica é considerada crime e os envolvidos podem ser penalizados com a morte.

No entanto, na contramão das convenções e tabus, uma jovem gerou polêmica nas redes sociais ao revelar que vive um trio sexual com ninguém menos que a mãe dela.

Um vídeo que viralizou no TikTok a mulher comenta sobre o relacionamento a três. “Querem saber como mantenho o meu homem feliz? Eu o deixo transar com a minha mãe”, disse a usuária @milliesellers411 da rede no vídeo com 12 milhões de visualizações.



Nas imagens, a mãe da garota aparece sendo abraçada pelo genro.

A filha, se define adepta do swing, e sempre compartilha a hashtag que pode ser traduzida como “dividir é cuidar”, em suas postagens nas redes socais e em algumas dela a jovem pede: “Não me julgue.”.

A mulher diz estar na cama de um casal Reprodução/TikTok

Nas postagens, muitos internautas ficaram perplexos com a declaração da moça e se limitaram a comentar: “Que p… é essa?”

Com informações Extra

