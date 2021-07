Estado firma parceria com Novo Progresso para a aquisição de equipamentos de limpeza urbana

Governador Helder Barbalho no ato de formalização de convênio com a prefeitura de Novo Progresso para ações de limpeza urbana

Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará

Recursos procedem de emenda parlamentar do deputado federal José Priante (MDB) para melhoria das condições paisagísticas e de saneamento do município

O Governo do Estado firmou, na manhã desta quinta-feira (8), uma importante parceria com o município de Novo Progresso, localizado na região sudoeste do Pará. O governador Helder Barbalho, acompanhado do secretário adjunto de Desenvolvimento Urbano da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), Valdir Acatauassu, vereadores e do prefeito de Novo Progresso, Gelson Dill, assinou convênio para a aquisição de equipamentos de limpeza urbana para o município.

O investimento estadual no valor de R$1 milhão, oriundo de emenda parlamentar do deputado federal José Priante (MDB) vai possibilitar melhores condições para a coleta de lixo urbano em Novo Progresso, município do sudoeste do Pará.

“Com esses equipamentos a Prefeitura poderá melhorar e fortalecer a limpeza urbana, tão necessária para a cidade. Parabenizo a todos que fazem a cidade de Novo Progresso. Contem sempre com o Governo do Estado”, destacou o governador Helder Barbalho.

Para o prefeito municipal de Novo Progresso, Gelson Dill, o momento é de agradecimento pela parceria com o Estado. “Estes novos equipamentos vão melhorar a prestação de serviços da coleta dos resíduos da nossa cidade. Vamos melhorar e ampliar o serviço.” Afirmou o gestor municipal.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop) será responsável por acompanhar os repasses financeiros ao município. Secretário adjunto de Desenvolvimento Urbano da Sedop, Valdir Acatauassu, destacou que “a assinatura deste convênio mostra a preocupação constante do Governo do Estado com a coleta de resíduos sólidos no Pará. Isso é muito importante. Parabenizo a todos os envolvidos que, mesmo diante de tantas prioridades, não esquecem do saneamento básico dos municípios paraenses”, declarou o gestor estadual.

